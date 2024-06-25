Из зарплаты ниже МРОТ исключат все дополнительные выплаты

Депутаты подготовили законопроект с изменения в Трудовой кодекс, которые инициировал Конституционный суд.

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает исключение из состава заработной платы работника, не превышающей минимальный размер оплаты труда, всех видов стимулирующих и компенсационных выплат.

Сейчас в законе сказано, что не менее МРОТ должна быть сумма всех полученных работником выплат, входящих в систему оплаты труда.

Конституционный суд в постановлении № 38-П пришел к выводу, что в состав МРОТ нельзя включать районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в особых климатических условиях, в том числе в районах Крайнего Севера.

В другом постановлении № 17-П Суд решил, что в состав зарплаты сотрудника не должны входить сверхурочные, а также дополнительная оплата работы в ночное время, в выходные и праздничные дни и прочие материальные поощрения. Это работает для тех, чья заработная плата не превышает минимального размера оплаты труда.

Ранее мы сообщали, что хотят обнулить НДФЛ с МРОТ.