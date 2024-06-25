Когда платить налог и сдавать декларацию при переходе с УСН на НПД

ИП на УСН может в любое время перейти на НПД. Дожидаться окончания года или какой-то другой даты не требуется.

Не позднее месяца после регистрации в качестве плательщика НПД индивидуальный предприниматель должен сдать уведомление о прекращении УСН-деятельности по форме 26.2-8.

Прекращение УСН будет со дня регистрации в качестве самозанятого.

Самозанятые не платят фиксированные взносы, но взносы за период до перехода на НПД (во время УСН) надо уплатить в обычный срок – до 31 декабря, а взносы 1% – до 1 июля следующего года.

Налог по УСН за год, в котором ИП переходит на НПД, нужно заплатить не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации в качестве плательщика НПД, утверждает региональное УФНС.

Декларацию по УСН сдают по общим правилам — не позднее 25 апреля следующего года.

О том, что декларацию не надо сдавать досрочно до 25-го числа следующего месяца сразу после отказа от УСН, ранее сообщала ФНС в письме от 14.02.2023 № СД-4-3/1762@.

В письме говорится, что в НК не установлен специальный срок для сдачи декларации при переходе с УСН на НПД, поэтому применяют общий срок.

Но точно также в НК не предусмотрен специальный срок для уплаты налога при переходе на НПД.

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