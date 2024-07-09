68% работодателей согласны нанять уволенных по статье сотрудников

Компании готовы рассматривать кандидатов, которых уволили с предыдущего места работы из-за нарушений по статьям трудового законодательства.

Большинство работодателей (68%) не против принять на работу соискателей, которые были уволены из предыдущей компании по статье. Из них 2% в принципе не обращают внимания на причину увольнения, а 66% согласны нанять таких кандидатов в порядке исключения.

Категорически не согласны работать с нарушителями 32% компаний. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

11% крупных компаний не обращают внимания на причины увольнения кандидатов, тогда как представители малого и среднего бизнеса готовы нанять уволенных по статье только в качестве исключения.

Работодатели снижают требования к соискателям из-за дефицита кадров: в этом признались 78% опрошенных. 33% компаний могут взять кандидата, если у него будут положительные рекомендации с других мест работы. А 28% и вовсе считают, что профессиональные навыки важнее причин увольнения.

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