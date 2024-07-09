Отменят «двойную ответственность» застройщика за нарушение требований дольщика

Госдума приняла в первом чтении разработанный депутатами и сенаторами законопроект о размере и пределах ответственности застройщиков при строительстве многоквартирных домов (МКД) с привлечением денежных средств граждан по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ).

Согласно предлагаемым изменениям, ответственность (штрафы, пени, проценты) сторон договора долевого строительства, наступающую при передаче покупателю квартиры ненадлежащего качества, предложено консолидировать на уровне закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

На сегодня законодательно установлена двойная ответственность застройщика при передаче потребителю объекта долевого строительства ненадлежащего качества. Неустойку при этом он уплачивает с учетом двух законов — об участии в долевом строительстве МКД и иных объектов недвижимости и о защите прав потребителей.

Поэтому неустойки (пени), проценты, штрафы авторы инициативы предложили консолидировать на уровне закона об участии в долевом строительстве. Для этого установят, что исчерпывающий перечень применяемых к застройщику мер ответственности будет в закону об участии в долевом строительстве.

Проект закона также адаптирует размеры подлежащих уплате неустоек с учетом сложившейся социально-экономической ситуации. Также он устраняет правовую неопределенность:

о размере неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований о соразмерном уменьшении цены договора;

возмещении расходов участника долевого строительства на устранение дефектов.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или исполнившая ненадлежащим образом, обязана уплатить другой неустойку и причиненные убытки сверх неустойки.

То есть при удовлетворении требований участника долевого строительства суд в дополнение к присужденной сумме должен будет взыскать с застройщика штраф 5% от присужденной суммы.