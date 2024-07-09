Работодатели стали больше платить внештатным специалистам

Сильнее всего выросли доходы программистов-внештатников. Они зарабатывают на 40% больше, около 147 тысяч рублей.

За полгода заработок внештатных программистов вырос на 40%, до 147 тыс. рублей. Среднемесячные доходы на 16% увеличились у менеджеров по маркетингу, а на 21% — у копирайтеров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Solar Staff.

«Рост доходов российских проектных исполнителей — это результат растущего спроса на квалифицированные услуги в ключевых отраслях. Разработчики, копирайтеры и маркетологи предоставляют необходимые навыки, которые помогают компаниям оставаться конкурентоспособными и динамично развиваться на рынке», — сказал генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий.

На 53% вырос доход у внештатных рекрутеров, до 46,3 тыс. рублей. Финансовые менеджеры стали зарабатывать на 14% больше — 143 тыс. рублей, системные аналитики — 181 тыс., графические дизайнеры — 56,5 тыс., а редакторы текстов — 67 тыс. рублей.

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