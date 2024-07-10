Кому подойдет патентная система налогообложения

Применять ПСН могут предприниматели, которые продают продовольственные и промышленные товары, работают в общепите и оказывают услуги. Всего доступно больше 60 видов деятельности.

Патент представляет собой документальное разрешение заниматься выбранным видом деятельности в конкретном регионе. Его применять могут только предприниматели.

К плюсам патентной системы налогообложения (ПСН) относятся:

простое ведение учета;

возможность совмещать с другими системами налогообложения, например, с УСН или ОСНО;

не нужно подавать годовую декларацию;

можно привлекать наемных работников;

сумма налога не зависит от оборота;

размер платежа по патенту можно уменьшить за счет страховых взносов;

перейти на патент можно в любой момент.

Применять ПСН могут предприниматели, которые работают в сфере общепита, оказывают услуги, продают продовольственные и промышленные товары. Всего в списке больше 60 видов деятельности.

Региональные власти могут ограничить направление бизнеса, который может применять ПСН. Перед переходом на эту систему стоит узнать об ограничениях в субъектах РФ.

Если в регионе был изменен список видов деятельности для применения ПСН, ранее выданные патенты все равно будут действовать, пока их срок не закончится.

Многим предпринимателям кажется, что патент – это панацея от всего. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но это далеко не так, развеем эти мифы на вебинаре «Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года».

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На вебинаре расскажем:

Патентная система налогообложения: особенности применения.

Совмещение ПСН с другими системами.

Риски применения ПСН.

Ежемесячная работа с ИП на ПСН – что включает в себя.

Нюансы применения патента на примере розничной торговли.

Ждем вас на вебинаре 17 июля в 11:00 мск!