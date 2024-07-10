Кому подойдет патентная система налогообложения

Патент представляет собой документальное разрешение заниматься выбранным видом деятельности в конкретном регионе. Его применять могут только предприниматели.
К плюсам патентной системы налогообложения (ПСН) относятся:
простое ведение учета;
возможность совмещать с другими системами налогообложения, например, с УСН или ОСНО;
не нужно подавать годовую декларацию;
можно привлекать наемных работников;
сумма налога не зависит от оборота;
размер платежа по патенту можно уменьшить за счет страховых взносов;
перейти на патент можно в любой момент.
Применять ПСН могут предприниматели, которые работают в сфере общепита, оказывают услуги, продают продовольственные и промышленные товары. Всего в списке больше 60 видов деятельности.
Региональные власти могут ограничить направление бизнеса, который может применять ПСН. Перед переходом на эту систему стоит узнать об ограничениях в субъектах РФ.
Если в регионе был изменен список видов деятельности для применения ПСН, ранее выданные патенты все равно будут действовать, пока их срок не закончится.
Многим предпринимателям кажется, что патент – это панацея от всего. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но это далеко не так, развеем эти мифы на вебинаре «Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года».
На вебинаре расскажем:
Патентная система налогообложения: особенности применения.
Совмещение ПСН с другими системами.
Риски применения ПСН.
Ежемесячная работа с ИП на ПСН – что включает в себя.
Нюансы применения патента на примере розничной торговли.
Ждем вас на вебинаре 17 июля в 11:00 мск!
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