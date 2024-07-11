Биржам разрешат торговать цифровой валютой

Расчеты в цифровых валютах разрешат вести всем участникам внешнеэкономической деятельности, но покупать такие активы на биржах будет доступно лишь ограниченному числу лиц в рамках эксперимента.

Минфин планирует разрешить компаниям из реестра бирж и торговых систем вести организованные торги цифровой валютой для ограниченного круга «особо квалифицированных» инвесторов.

Такое предложение министерство подготовило в проекте отзыва на законопроект о регулировании майнинга и на проект о расчетах в цифровой валюте в рамках эксперимента. Об этом пишет «Интерфакс».

«Предусмотреть в рамках проведения эксперимента возможность установления специального регулирования по проведению организованных торгов цифровой валютой, признаваемой товаром, на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы для ограниченного круга "особо квалифицированных" инвесторов», — сказано в проекте отзыва.

Сейчас в реестре бирж и торговых систем Центробанка есть 7 организаций: Московская биржа, СПБ биржа, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ), Восточная биржа, Национальная товарная биржа, биржа «ЦТС».

«Честно скажу, нам больше нравится комплексный подход без всяких экспериментальных режимов, потому что сколько можно экспериментировать, уже в принципе вся страна этим занимается. Мне кажется, мы уже результаты этого эксперимента понимаем», — заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Пока что жители страны не имеют права проводить расчеты в криптовалюте, ее оборот находится в «серой зоне», т.к. покупка крипты на зарубежных биржах не запрещена.