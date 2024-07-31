Застройщики могут продавать нежилые помещения без НДС, но только на этапе строительства

Услуги застройщиков по договорам долевого участия не облагаются НДС. С 2024 года эта норма касается не только жилых, но и нежилых помещений.

Впрочем, отметим, что и ранее суды признавали: на весь многоквартирный дом действует освобождения от НДС на услуги застройщиков, и не имеет никакого значения – жилые помещения продают или нежилые.

Минфин в письме от 28.09.2023 № 03-07-07/92596 со ссылкой на судебную практику признал этот факт.

Но тем не менее в НК были внесены поправки, снимающие сомнения относительно нежилых помещений. Эта норма действует в отношении объектов, разрешение на строительство которых получено начиная с 01.01.2024.

Об этом сообщает ФНС в письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@.

Речь идет о договорах ДДУ. По договорам купли-продажи льгота по НДС есть только для жилья.

Смотрите в нашей таблице ситуацию по НДС у застройщиков со ссылками на нормы НК.

Кстати, норма про освобождение от НДС для нежилых помещений не распространяется на апартаменты.