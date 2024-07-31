Застройщики могут продавать нежилые помещения без НДС, но только на этапе строительства

Впрочем, отметим, что и ранее суды признавали: на весь многоквартирный дом действует освобождения от НДС на услуги застройщиков, и не имеет никакого значения – жилые помещения продают или нежилые.
Минфин в письме от 28.09.2023 № 03-07-07/92596 со ссылкой на судебную практику признал этот факт.
Но тем не менее в НК были внесены поправки, снимающие сомнения относительно нежилых помещений. Эта норма действует в отношении объектов, разрешение на строительство которых получено начиная с 01.01.2024.
Об этом сообщает ФНС в письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@.
Речь идет о договорах ДДУ. По договорам купли-продажи льгота по НДС есть только для жилья.
Смотрите в нашей таблице ситуацию по НДС у застройщиков со ссылками на нормы НК.
Продажа по ДДУ до ввода здания в эксплуатацию
Продажа после ввода здания в эксплуатацию
Жилые помещения
НДС нет (пп.23.1 п.3 ст.149 НК)
НДС нет (пп.22 п.3 ст.149 НК)
Нежилые помещения
НДС нет (пп.23.1 п.3 ст.149 НК)
НДС есть
Кстати, норма про освобождение от НДС для нежилых помещений не распространяется на апартаменты.
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