HR-специалисты планируют в течение трех лет автоматизировать оценку, адаптацию и рекрутинг

Процесс цифровизации в сфере HR замедляет проблемы в оценке окупаемости систем. У специалистов не хватает аргументов, чтобы убедить руководство перейти на автоматизацию кадровых процессов.

В первом полугодии выручка сервисов по автоматизации решений в сфере HR выросла на 34% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Выручка в сегменте по подбору персонала увеличилась на 52%.

В течение трех лет HR-специалисты собираются автоматизировать процесс оценки, адаптации и рекрутинга персонала. Следом идут планы по автоматизации карьерного развития, управления эффективностью сотрудников и КЭДО. Об этом сказано в исследовании компании Nexign. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

«В первую очередь HR-профессионалы хотят отслеживать общие HR-метрики. Сюда относятся численность, укомплектованность, текучесть и другие показатели, на которые ориентируются компании, чтобы оценить эффективность своих HR-программ», — говорится в исследовании.

31% участников опроса рассказали, что в процессе цифровизации им сложно оценить окупаемость HR-систем и защитить проекты по трансформации перед руководством. О высокой стоимости IT-решений сообщили 21%, а 15% отметили, что не достает аргументов для того, чтобы убедить руководство в целесообразности внедрения HR-системы.

Также цифровизацию в HR тормозят требования законодательства к обработке персональных данных и ограничения по использованию зарубежных технологий.

Большинство HR-специалистов собирают аналитику вручную в Excel, не используя никаких сторонних программ. Четверть прибегает к автоматизации, но все равно работают в таблицах Excel. Только 17% компаний работают с информацией в системах для объединения, анализа и визуализации бизнес-данных.