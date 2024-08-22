Работник самовольно поехал на медосмотр в свой выходной: что с оплатой, разъяснил Роструд

Обязан ли работодатель оплатить этот день, если работник поехал самовольно на медицинский осмотр в выходной день.

Реальная ситуация: за месяц до даты окончания медосмотра — 26.07.2024 — было сформировано направление. Работник получил его 04.07.2024, есть подпись в журнале выдачи. Дата 26.07.2024 указана в направлении и в ежегодном приказе об обязанности работников проходить медосмотры. Работник ознакомлен с приказом под роспись.

В итоге он поехал на медосмотр в свой выходной — 23.07.2024, не уведомив предварительно работодателя. Заявления о предоставлении дней для прохождения медосмотра в рабочий день от него не поступало. Он требует оплатить выходной день 23.07.2024 в двойном размере.

Онлайнинспекция.рф при Роструде считает, что работодатель не обязан оплатить этот день, если работник поехал самовольно.

Работник может проходить медосмотр в период с даты получения направления и по конечную дату истечения срока предыдущего осмотра, а не только в конечную дату, указанную в направлении. Однако Роструд рекомендует в направлении указывать конкретные даты прохождения осмотра.

Также Роструд разрешил указывать в ежегодном приказе, что:

… срок прохождения медосмотра — с даты получения направления по конечную дату истечения срока предыдущего осмотра и только в рабочее время, а в выходной — только по предварительному согласованию с работодателем.