Из-за дистанционной работы с переработками сталкиваются 56% сотрудников

Постоянные переработки нарушают баланс между личной жизнью и работой. Сотрудникам на удаленке рекомендуют выполнять задачи в зависимости от их срочности.

56% россиян начали сталкиваться с переработками, которые в долгосрочной перспективе приводят к профессиональному выгоранию.

Удаленная работа стала одной из причин, по которой стало трудно соблюдать баланс между личной жизнью и выполнением трудовых задач. Большинство сотрудников жалуются, что их рабочий день начал растягиваться. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«На удаленке человек находится в проектном режиме. Тут не спрячешься за коллективом — надо выдавать результат. А значит, работа должна быть интересной. Начальник или платформеннозанятый — заказчик должен видеть твое усердие. За качественную работу — поощрение. Однако если начальник тебя не оценил, совершенствуйся или ищи другого руководителя», — сказал руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой.

Генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян советует оценивать важность и срочность текущих задач, а также соотносить их с личными долгосрочными целями в жизни. Если острой срочности нет, то сотрудник может самостоятельно выбирать время для общения с семьей и досуга.

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