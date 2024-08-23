Решение суда: отказ работодателя повысить заплату — не дискриминация сотрудника

Гендиректора уволили после просьбы о повышении заработной платы. Суд не счел такое решение компании дискриминацией сотрудника и нарушением его трудовых прав.

Генерального директора российского подразделения венгерской нефтегазовой компании «МОЛ-Русс» уволили после просьбы о повышении зарплаты. Суд отказался считать действия предприятия дискриминацией сотрудника.

Экс-генеральный директор Евгений Лапшин повысил зарплату сотрудникам, а потом обратился к головной компании, чтобы добиться повышенных выплат для себя. Фирма ему отказала и приняла решение об увольнении по ст. 278 ТК. Тогда Лапшин подал в суд и потребовал восстановления в должности. Об этом пишут «Известия».

В суде истец сослался на постановление пленума Верховного суда от 2 июня 2015 года. В документе сказано, что в решении о прекращении договора с руководителем организации работодатель не должен злоупотреблять правом. Поскольку в сфере труда запрещена дискриминация, действия компании могут быть признаны незаконными.

Лапшин заявил, что больше восьми лет управлял компанией без нареканий, с ним регулярно продлевали трудовой договор. По его мнению, увеличение оклада должно компенсировать снижение годового бонуса и не допустить потерь в заработной плате. На этом основании работодатель был обязан произвести индексацию зарплаты.

«Генеральный директор из всех категорий работников — наиболее уязвимый, поскольку уволить его могут в один день без обязанности обосновывать и объяснять причины. Пребывание работника в заведомо дискриминационном состоянии является уважительной причиной, по которой истец не мог обратиться за защитой своих прав на индексацию раньше даты подачи настоящего иска», — сказано в дополнении к исковому заявлению.

Адвокат, старший партнер «Альтависта» Валерия Аршинова объяснила, что генерального директора могут уволить без указания мотивов. Просьба о повышении заработной платы стала катализатором, а не причиной увольнения.

«Дискриминация по положению имеет два проявления: должностное — когда генеральный директор унижает младшего сотрудника организации по причине его должности, и социальное — например, когда у одного кандидата имеется больше связей, чем у другого, в связи с чем ему отдают предпочтение», — сказал старший юрист консалтинга Legal principles Владимир Шалаев.

Увольнение сотрудников по причине дискриминации крайне редко встречаются в судебной практике, поскольку это сложно доказать.