Власти усилят контроль за самозанятыми и недобросовестными работодателями

Появятся новые индикаторы риска в сфере контроля за соблюдением трудового законодательства. Особое внимание проверяющих привлекут зарплаты ниже МРОТ, договоры с самозанятыми и выплаты в конвертах.

Минэкономики предлагает расширить основания для назначения выездных проверок. В частности, власти усилят контроль в сфере трудового права.

В перечень индикаторов риска возможных нарушений добавят новые критерии, которые могут указывать на выплату серых заплат, а также на привлечение самозанятых как фактических сотрудников. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента государственной политики Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова.

Список индикаторов будет дополнен следующими пунктами:

работодатель начисляет 60-ти и более сотрудникам зарплату ниже МРОТ, при условии, что их доля составляет 50% штата и выше;

численность сотрудников не снижается при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал;

компании или ИП больше трех месяцев работают более чем с 35 самозанятыми и ежемесячно выплачивают им свыше 35 тыс. рублей;

доходы самозанятого от одного заказчика превышают 90%;

снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации.

«Риск-ориентированный подход смещает вектор контроля с наказаний за нарушения на их профилактику. При этом надзор за соблюдением обязательных требований не ослабевает, а предприниматели могут сконцентрироваться на своей деятельности, не отвлекаясь на коммуникации с контрольными органами», — сказали в Минэкономразвития.

Эффективность надзорных мероприятий при риск-ориентированном подходе составляет около 90%. Если у бизнеса выявят идентификаторы риска, то может быть проведена проверка.

Как работать с самозанятыми в новых условиях, расскажет эксперт Елена Пономарева на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Самое яркое бухгалтерское событие осени состоится 12 сентября в Москве на «Красном Октябре». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

Те, кто сейчас приобретет билеты на офлайн-участие, дополнительно к другим бонусам получат запись конференции, презентации и материалы от спикеров.