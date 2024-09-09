Кредитная история в трудоустройстве: необходимость или вторжение в личную жизнь?

Почему работодатели требуют кредитную историю при приеме на работу в бухгалтерию?

В нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера» подняли интересную тему для обсуждения: «Как кредитная история соискателя влияет на выбор» ?

«Почему работодатели требуют у соискателей личные данные, а именно кредитную историю, при трудоустройстве в бухгалтерию?», — интересуется автор вопроса.

Пользователи канала подтверждают, что такие анкеты распространены, даже для работников с низкой квалификацией, хотя это не регламентировано.

Участники обсуждения сообщают, что служба безопасности проверяет кредитные истории соискателей для предупреждения краж и финансовых проблем у сотрудников-коллег.

Разгорается дискуссия о том, что работодатели предпочитают не брать на работу людей с просроченными кредитами, чтобы избежать возможных рисков.

Упоминается, что некоторые сотрудники используют процедуры банкротства, чтобы избежать выплат по долгам, что вызывает шок у участников обсуждения.

Пользователи отмечают, что на таких должностях, как бухгалтер, требуется проверка надежности и финансовой дисциплины кандидата, поскольку работа в бухгалтерии требует высокой степени доверия и ответственности.