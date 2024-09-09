Уровень занятости среди инвалидов вырос почти до 20%

На фоне дефицита кадров работодатели стали чаще приглашать на работу лиц с ограниченными возможностями.

По итогам 2023 года с 15,9% до 19,8% увеличился уровень занятости среди инвалидов трудоспособного возраста. На этот показатель повлияла нехватка кадров и программы по стимулированию найма людей с ограниченными возможностями.

В 2021-2022 годах Минтруд внедрял меры по стимулированию найма инвалидов. Концепция по повышению занятости рассчитана до 2030 года. Сейчас из 11 млн инвалидов могут работать 4,2 млн человек. В основном это лица со второй и третьей группой, пишет «Коммерсант».

Чаще всего инвалиды работают на обрабатывающих производствах, в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также в торговле. В 2023 году больше 60% сотрудников с инвалидностью работают в возрасте старше 45 лет. На молодежь приходится меньше 20%.

Выросла доля вакансий от работодателей, которые желают нанять людей с ограниченными возможностями. В 2019 году число таких вакансий составляло 1,5% от всех предложений, а за восемь месяцев 2024 года показатель вырос до 3,2%.

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