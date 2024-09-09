Сотрудник должен заново пройти медосмотр, если решил вернуться на работу после увольнения

Даже если работник уже проходил медосмотр в текущем году, при устройстве на работу нужно пройти предварительный осмотр.

Сотрудник, который уволился два месяца назад из компании, обязан повторно пройти предварительный медицинский осмотр при приеме в ту же организацию. Об этом пишет Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Согласно ст. 215 ТК, работник обязан проходить предварительные и периодические медосмотры, а также обязательные психиатрические освидетельствования. Причем это нужно делать, даже если в текущем году сотрудник уже проходил периодический осмотр.

Обязанность проходить медосмотры есть у работников, которые трудятся в сфере пищевой промышленности, торговле, на опасных и вредных производствах, а также занимают должности, связанные с движением транспорта.