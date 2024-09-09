Сотрудник должен заново пройти медосмотр, если решил вернуться на работу после увольнения

Сотрудник, который уволился два месяца назад из компании, обязан повторно пройти предварительный медицинский осмотр при приеме в ту же организацию. Об этом пишет Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Согласно ст. 215 ТК, работник обязан проходить предварительные и периодические медосмотры, а также обязательные психиатрические освидетельствования. Причем это нужно делать, даже если в текущем году сотрудник уже проходил периодический осмотр.
Обязанность проходить медосмотры есть у работников, которые трудятся в сфере пищевой промышленности, торговле, на опасных и вредных производствах, а также занимают должности, связанные с движением транспорта.
Комментарии3
я всё время думаю, а вот эти комментаторы проходят психиатрические освидетельствования? и как часто?
Причем тут комментаторы? Дело совсем не в них...
Государство желает переложить часть своих обязанностей по части финансирования здравоохранения на работодателей.
Несомненно!
Причём, для большинства из этих профессий срок годности произведённого медосмотра - год. И определяется это датами прохождения этих осмотров в медицинской книжке.
Но... вдруг согласно разъяснениям, если человек устроился на одно предприятие, поработал там пару недель-месяц, ему там не понравилось, он уволился.... Далее получается что действующего медосмотра у него уже нет! Он пропал вместе с увольнением!
А если бы не увольнялся бы и даже не устраивался, то у него бы медосмотр был бы действующим в течение всего года!