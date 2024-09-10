Верховный суд: банк не может штрафовать клиента за непредоставление информации о сомнительных сделках

Клиенты не должны платить банку вознаграждение в виде штрафа за отказ предоставить информацию о подозрительных операциях.

Кредитная организация запросила у клиента дополнительную информацию об операции, которая имела признаки нарушения закона 115-ФЗ о противодействии легализации преступных доходов. Индивидуальный предприниматель отказался предоставить сведения и получил от банка штраф.

Суды трех инстанций признали действия банка законными, однако клиент счел штраф необоснованным обогащением и дошел до Верховного суда.

«Кредитная организация действительно может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения указанной организацией требований данного Федерального закона, но это не порождает прав кредитной организации на взимание с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенной информации», — сказано в определении ВС РФ.

Верховный суд отменил решение трех инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

С 1 июля 2022 года банки не могут обосновывать дополнительные комиссии и сборы борьбой с легализацией преступных доходов.