Замужние женщины с детьми больше всех любят командировки

Не хотят отправляться в поездки по рабочим делам только 13% сотрудников.

67% сотрудников, работа которых связана с поездками в другие города, признались, что любят бывать в командировках.

Чаще всего охотно отправляются в командировки замужние сотрудницы с детьми и одинокие мужчины. Посещать другие города по делам компании нравятся инженерам, врачам и юристам. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Сотрудники считают, что в таких поездках можно открыть для себя много новых мест и впечатлений. Только 13% работников не любят командировки.

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