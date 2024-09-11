Работодатели сократили долги по заплате в семь раз

За пять лет работодатели стали исправнее платить заработную плату сотрудникам. В основном выплаты задерживают по техническим причинам.

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков заявил, что за последние пять лет задолженность работодателей по выплате заработной платы сотрудникам сократилась в семь раз.

«За последние пять лет долги по заработной плате снизились в семь раз. Они составляют порядка одной тысячной от фонда, и, как правило, в большинстве случаев носят технический характер», — сказал Иванков.

По данным на 1 января 2024 года, долги по зарплате составили 347 млн рублей. По сравнению с декабрем 2023 года общий долг работодателей сократился на 19,9% или на 86,3 млн.

За задержку зарплаты руководителю организации грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей. ИП или малое предприятие заплатит от 1 до 5 тыс. рублей, а средний и крупный бизнес — от 30 до 50 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что губернаторы будут создавать комиссии для противодействия формированию просроченных долгов по зарплате.

Комиссии нужны для координации деятельности различных уровней власти. Речь идет о профилактике формирования долгов по зарплате, о содействии в погашении просроченной задолженности, а также о проведении разъяснительной работы с работодателями.