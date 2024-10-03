На неустойку от контрагента НДС нет, а прибыль увеличивается

Договором с контрагентом может быть предусмотрена неустойка за нарушение договорных обязательств.

ООО на общей системе налогообложения, вид деятельности — установка детских игровых площадок. Спросило: получили на расчетный счет неустойку от контрагента за нарушение обязательств по договору. Обязано ли ООО выставлять счет-фактуру и начислять с этого поступления НДС и налог прибыль.

Ответ дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

НДС платить не нужно. Об этом, в частности, говорит письмо Минфина от 09.02.2021 № 03-07-05/8311. Счет-фактура тоже не нужен.

Причитающиеся к получению неустойки, штрафы, пени для налога на прибыль включают в доходы на дату признания долга контрагентом или на дату вступления в силу решения суда о взыскании санкций (ст. 271 НК, письмо Минфина от 16.03.2021 № 03-03-06/3/18269).

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