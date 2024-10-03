🚕 Работодателей обяжут оплачивать сотрудникам проезд до места работы. Оценка инициативы экспертом по трудовым отношениям

Если сотрудник работает в ночное время и у него нет возможности доехать на общественном транспорте, работодатель будет обязан оплатить такси.

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который обяжет работодателей оплачивать проезд сотрудников до места работы и обратно. Это правило будет работать для тех сотрудников, которые не могут пользоваться общественным транспортом. Например, при занятости в ночное время.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 22 ТК, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом (ночные смены, неразвитая сеть общественного транспорта в определенной местности, чрезвычайные обстоятельства и иные схожие обстоятельства)», — говорится в пояснительной записке.

Минфин считает, что оплата услуг такси для сотрудников не приведет к возникновению доходов, которые нужно облагать НДФЛ. Для этого нужно выполнить следующие условия:

оплата проезда вызвана производственной необходимостью и тем, что сотрудник не может добираться общественным транспортом;

оплату производят в пользу транспортной организации.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Специально для «Клерка» комментирует Юлия Жижерина, эксперт по трудовым отношениям:

«Как большинство изменений в трудовое законодательство, этот проект неоднозначный. С одной стороны, нельзя не порадоваться за работников. Ведь некоторым действительно трудно добираться до работы в ночное время. И если закон примут, то это будет для них существенная помощь. Но с точки зрения малого и среднего бизнеса такие законы все больше и больше усложняют жизнь для небольших предприятий. Ведь для предоставления дополнительных гарантий работников где-то надо брать дополнительные деньги. Лишних денег у таких компаний нет.

И сразу подумалось о том, что со стороны работников возможны злоупотребления. При трудоустройстве скажет — что все нормально, добираться удобно, а потом потребует возить его на работу на такси!

Шансы на принятие законопроекта оценить трудно: вряд ли работодателям хотелось бы принятие такого закона, но в последнее время много утверждается новых гарантий...».