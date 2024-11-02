💥 Три новых декларации, новый регномер в СФР, новая форма жалобы на ФНС и маркировка конфет. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

📑 За 2024 год надо будет сдавать декларацию по УСН новой формы

В новой декларации по УСН, в частности, появился раздел 4 – для вычета по расходам на покупку ККТ, который ввели для бизнеса из новых регионов.

👝 При торговле через маркетплейс доход учитывают датой поступления денег на счет

Для селлеров дата получения дохода при УСН – это дата возникновения права распоряжаться полученными доходами.

📄 У ФНС обновилась форма апелляционной жалобы

При составлении жалобы на действия ФНС теперь можно выбрать предмет обжалования из 18 доступных пунктов. Раньше их было четыре.

🔢 В ЕФС-1 надо указывать новый регномер

С 1 ноября в отчетности, представляемой в СФР, надо указывать новый регистрационный номер, который состоит из 10 цифр.

📑 За 2024 год декларацию 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме

Теперь физлица (не ИП) в декларации 3-НДФЛ вместо ИНН могут указывать номер из регистра населения (ЕРН).

🍬 Будут маркировать конфеты, булочки и жвачку

С 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку.

❗ Президент подписал закон, дополняющий налоговую реформу-2025, в т. ч. отменяющий счета-фактуры без НДС на УСН

На УСН без НДС уже точно не нужны будут счета-фактуры. А при доходе в 2024 году более 60 млн рублей нельзя будет получить патент в 2025 году. Эти и другие поправки в НК – в новом федеральном законе.

📑 Декларацию по налогу на имущество за 2024 год надо будет сдавать по новой форме

На титульном листе декларации крупнейшие налогоплательщики будут указывать код ИФНС по месту нахождения объекта.

✅ ФНС признала, что покупатель должен восстанавливать НДС с предоплаты без оглядки на продавца

Если покупатель заявляет к вычету НДС с перечисленной продавцу предоплаты, то НДС восстанавливается в том квартале, когда получены товары и наступило право на вычет по этой покупке.