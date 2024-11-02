Обзоры для бухгалтера

💥 Три новых декларации, новый регномер в СФР, новая форма жалобы на ФНС и маркировка конфет. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

📑 За 2024 год надо будет сдавать декларацию по УСН новой формы

В новой декларации по УСН, в частности, появился раздел 4 – для вычета по расходам на покупку ККТ, который ввели для бизнеса из новых регионов.

👝 При торговле через маркетплейс доход учитывают датой поступления денег на счет

Для селлеров дата получения дохода при УСН – это дата возникновения права распоряжаться полученными доходами.

📄 У ФНС обновилась форма апелляционной жалобы

При составлении жалобы на действия ФНС теперь можно выбрать предмет обжалования из 18 доступных пунктов. Раньше их было четыре.

🔢 В ЕФС-1 надо указывать новый регномер

С 1 ноября в отчетности, представляемой в СФР, надо указывать новый регистрационный номер, который состоит из 10 цифр.

📑 За 2024 год декларацию 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме

Теперь физлица (не ИП) в декларации 3-НДФЛ вместо ИНН могут указывать номер из регистра населения (ЕРН).

🍬 Будут маркировать конфеты, булочки и жвачку

С 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку.

Президент подписал закон, дополняющий налоговую реформу-2025, в т. ч. отменяющий счета-фактуры без НДС на УСН

На УСН без НДС уже точно не нужны будут счета-фактуры. А при доходе в 2024 году более 60 млн рублей нельзя будет получить патент в 2025 году. Эти и другие поправки в НК – в новом федеральном законе.

📑 Декларацию по налогу на имущество за 2024 год надо будет сдавать по новой форме

На титульном листе декларации крупнейшие налогоплательщики будут указывать код ИФНС по месту нахождения объекта.

ФНС признала, что покупатель должен восстанавливать НДС с предоплаты без оглядки на продавца

Если покупатель заявляет к вычету НДС с перечисленной продавцу предоплаты, то НДС восстанавливается в том квартале, когда получены товары и наступило право на вычет по этой покупке.

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