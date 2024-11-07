IT-специалисты будут подтверждать свои навыки на Госуслугах

Чтобы систематизировать информацию о рынке труда в сфере IT, власти хотят проверять компетенции специалистов.

Минцифры хочет создать систему подтверждения компетенций IT-разработчиков и интегрировать ее с порталом Госуслуги. Для этого министерство вместе с сервисом HeadHunter будет собирать данные о состоянии рынка труда в сфере IT.

Уже сейчас на сервисе можно подтвердить владение языками программирования, английским, а также навыки работы в специализированных программах. 2,4 млн пользователей участвовали в тестировании, из них 680 тыс. успешно справились с заданиями. Об этом пишет «Коммерсант».

«Технология пользуется популярностью, и решение продемонстрировать Минцифры систему оценки IT-навыков было логичным», — сказали в компании.

У каждой IT-фирмы есть свои требования к проверке специалистов, однако не все готовы делиться своими наработками из-за риска раскрытия чувствительной информации.

Информация из базы данных IT-специалистов с подверженными знаниями и навыками станет конкурентным преимуществом для тех, кто ищет работу. Например, разработчики смогут указывать в вакансиях ссылку на верифицированную площадку.

Основатель аутсорсинговой компании ITQuick Александр Сельдемиров считает, что такое подтверждение будет нужно только предприятиям «в строго регулируемых отраслях», остальным достаточно сведений о практическом опыте будущего сотрудника.