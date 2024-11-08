Минтруд продлит правила временного перевода сотрудника к другому работодателю

Если работодатель приостановил деятельность, он сможет временно направить сотрудников в другую компанию. Эти правила будут действовать весь 2025 год.

Минтруд опубликовал проект постановления правительства, который уточняет особенности временного перевода сотрудников к другому работодателю. Действие этих правил продлят до 1 января 2026 года. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Работодатели, которые приостановили деятельность, могут переводить сотрудников в другие компании через центр занятости населения.

Чтобы это сделать, надо получить письменное согласие работников, которые будут работать на другую организацию по срочному трудовому договору. Пока действуют правила, новый работодатель может продлевать договор, но только с одобрения основной компании, где изначально был трудоустроен специалист.

Изначально эти правила должны были действовать до 1 января 2025 года. Общественное обсуждение проекта Минтруда завершится 19 ноября 2024 года.