Работодатель может отменить доплату за вредную работу, если условия труда улучшились

Если сотрудник согласен на отмену доплаты за вредную работу, то с ним нужно заключить дополнительное соглашение. Вносить изменения в трудовой договор не требуется.

Роструд в своем письме от 01.10.2024 № ПГ/18913-6-1 объяснил, как работодателю отменить доплату за вредные условия труда, если они изменились.

Внести изменения в трудовой договор можно только по соглашению сторон. Если сотрудник согласен с отменой доплаты за работу во вредных или опасных условиях труда, то с ним можно заключить дополнительное соглашение, а менять условия трудового договора не требуется.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан предложить ему другую работу с учетом состояния его здоровья и требований вакансии.

«При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК», — сказано в письме.

Работодатель может в одностороннем порядке пересмотреть условия трудового договора, но только для изменений организационных или технологических условий труда. Согласно ст. 74 ТК, об этом нужно сообщить сотруднику в письменной форме не позднее чем за два месяца.

Изменения трудового договора не могут затрагивать условия, которые определяют трудовую функцию работника.