👓 За неверные сведения бухгалтер не попадет под новую статью УК: комментарий Е. Авдеевой, проводившей экспертизу нового закона

12 ноября Госдума окончательно приняла депутатский закон, вводящий в УК уголовную ответственность за сбыт и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.

Этот законопроект вводит в Уголовный кодекс новую ст. 173.3, предусматривающую ответственность за организацию деятельности по сдача в налоговые органы и/или сбыту заведомо подложных счетов-фактур, налоговых деклараций (расчетов). Подробнее в нашей новости.

Специально для «Клерка» комментирует Екатерина Авдеева — руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», который проводил анализ законопроекта для Госдумы:

«В целом законопослушный бизнес заинтересован в данном изменении УК. Закон разработан для привлечения к уголовной ответственности лиц, которые занимаются сбытом подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Очевидно, что такая деятельность не относится к предпринимательской, а является изначально противоправной. Причем лица очень откровенно рекламируют свои “услуги”, не опасаясь ответственности. Это в конечном итоге представляет угрозу для реального бизнеса — не только для тех предпринимателей, которые воспользовались такими услугами, но и для более крупных контрагентов.

Перед внесением поправок Экспертным центром “Деловой России” была проделана большая работа по устранению правовых недочетов проекта и генерации более четких формулировок, исключающих привлечение к ответственности бухгалтеров и должностных лиц за ошибки в отчетности и счетах-фактурах.

В результате в законопроект были внесены важные дополнения, связанные с указанием именно на “организацию деятельности”, что уберегает от ответственности, если сам предприниматель при ведении хозяйственной деятельности или его бухгалтер указали неверные сведения.

То есть направлены на исключение вменения этой статьи в совокупности с налоговыми составами.

Таким образом, в итоге нашей совместной работы с депутатами, представителями ФНС и силовых ведомств новая статья УК направлена именно на выявление и пресечение деятельности площадок, единственной целью которых является получение преступного дохода от противоправной деятельности, которая направлена на обман налоговых органов.

Схема действительно используется масштабно, с нарастающим итогом. По данным ФНС, в 2021 году таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму порядка 1 трлн рублей. К сожалению, данные Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД свидетельствуют об увеличивающимся масштабе проблемы: уже в 2023 году ущерб составлял уже более 2 трлн рублей. Организаторы схем в среднем берут 6-8% от суммы, а значит размер преступных доходов исчисляется десятками миллиардов рублей.

Новая статья закрывает лазейки в УК и должна минимизировать распространение таких схем. При камеральной проверке “качественный бумажный НДС” выдерживает, так как номиналы, которые используются, они существуют еще год. А по итогам выездной проверки можно получить очень большую недоимку по итогам сразу трех лет.

Кроме того, важно не забывать, что с 1 января 2025 года количество плательщиков НДС увеличится. И те, кто перейдет с упрощенки на схему с возвратом НДС, также смогут использовать данные схемы, что еще увеличит объем этого нелегального рынка. Поэтому принятие закона своевременно, и он направлен не только на защиту интересов общества и государства, но и на защиту предпринимателей, которые впоследствии могут столкнуться с серьезными, обоснованными и невыполнимыми претензиями со стороны правоохранителей и ФНС».