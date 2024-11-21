Работодатель может отменить решение о сокращении сотрудника. Тогда заставить его сократить уже нельзя

Согласно ст. 81 ТК, работодатель может расторгнуть трудовой договор при сокращении численности или штата работников. Если компания объявила сотруднику о предстоящем сокращении, а потом передумала, то такое решение допустимо.
Однако если сотрудник больше не хочет работать в организации, то он не может вынудить работодателя завершить процедуру сокращения. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.
Работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе, но для этого нужно уведомить работодателя не позднее чем за две недели.
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