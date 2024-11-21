Работодатель может отменить решение о сокращении сотрудника. Тогда заставить его сократить уже нельзя

Сотрудника предупредили о сокращении, но потом отменили это решение. Если человек больше не хочет работать в компании, то он не может требовать уволить его по сокращению. Нужно написать заявление по собственному желанию.

Согласно ст. 81 ТК, работодатель может расторгнуть трудовой договор при сокращении численности или штата работников. Если компания объявила сотруднику о предстоящем сокращении, а потом передумала, то такое решение допустимо.

Однако если сотрудник больше не хочет работать в организации, то он не может вынудить работодателя завершить процедуру сокращения. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.

Работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе, но для этого нужно уведомить работодателя не позднее чем за две недели.