Большинство работодателей увеличили расходы на ФОТ

63% организаций в течение года активно инвестировали в зарплатный фонд и в привлечение новых сотрудников.

В 2024 году расходы на Фонд оплаты труда (ФОТ) увеличили в 63% компаний. Деньги на привлечение и адаптацию новых сотрудников потратили 50% работодателей.

34% организаций нарастили инвестиции в маркетинг, 28% вкладывались в производство, а 22% — в программное обеспечение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Больше средств на командировки и обучение персонала в 2024 году потратили 19% компаний, 16% — на корпоративы и мероприятия для сотрудников, 13% вложились в логистику, 9% — в аренду оборудования, транспорта и недвижимости, а также направили дополнительный бюджет на участие в конференциях и выставках.

Только 13% предпринимателей признались, что не стали увеличивать свой бюджет. 34% заявили о сокращении расходов на корпоративы, меньше потратили на аренду и участие в конференциях 19% компаний, а 16% сократили вложения в программное обеспечение. Расходы на наем персонала урезали 13% работодателей.