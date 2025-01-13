👓 Новые блоги на «Клерке» в декабре: счета и карты, электронный документооборот, образование, банковские гарантии, туристические маршруты и многое другое

Каждый месяц на «Клерке» компании заводят свои блоги, в том числе чтобы повысить доверие и интерес аудитории к своему бизнесу.

Банкрот Консалт — блог про то, как специалисты законно списывают долги по кредитам, займам, штрафам и ЖКХ.

Донинтурфлот — компания рассказывает про уникальные туристические маршруты, позволяющие не только хорошо отдохнуть на борту настоящего корабля, но еще и поближе познакомиться с богатой историей нашей страны.

ФинДирект — пишет о том, как бизнесу получить банковские гарантии, о новых финансовых продуктах для предпринимателей.

Академия EDPRO — блог про обучение и современные исследования. Вы узнаете, как построить личную стратегию успеха, как стать коучем, а также много полезного про психологию и межличностные отношения.

MoneyRoo — блог компании, которая умеет настраивать международные денежные потоки. Специалисты расскажут, как проводить платежи в условиях санкций, как работают эскроу-счета, как правильно взаимодействовать с иностранными поставщиками.

1000bankov.ru — блог о банковских продуктах и финансовой грамотности. Эксперты объясняют, какие счета выгодно открыть, а какие карты лучше завести.

ПризываНет — компания, которая защищает права призывников, расскажет, с какими диагнозами не возьмут в армию.

Подпислон — блог про электронный документооборот с физическими лицами и самозанятыми. Вы узнаете все о цифровых подписях, о работе с ЭДО в CRM, какие документы нужны тем, кто сдает квартиры в аренду.

ITCOM — группа компаний, которая поставляет комплексные цифровые решения для автоматизации бизнеса любого масштаба. Специалисты объяснят, как работать с электронными перевозочными документами, машиночитаемыми доверенностями и электронными подписями.

На каждый блог можно подписаться, а еще о каждой компании можно оставлять отзывы в рейтинге. В нашем рейтинге только честные отзывы и комментарии, которые никто не удаляет!