Минюст в разы увеличит штрафы за экономические преступления

За незаконную предпринимательскую деятельность штраф вырастет с 300 тысяч до 1,5 млн рублей.

По 36 экономическим преступлениям вырастут штрафы в соответствии с уровнем инфляции. Размер наказания не пересматривали с 2003 года.

В проекте Минюста сказано, что штраф за мошенничество по ст. 159 УК вырастет с 300 до 500 тыс. рублей, за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) — с 300 тыс. до 1,5 млн рублей.

«Размеры штрафов будут адаптированы к современным социально-экономическим реалиям, а наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности деяний», — сказано на сайте Минюста.

Недавно мы писали, что за неуведомление о предпринимательской деятельности оштрафуют до 60 тыс. рублей.