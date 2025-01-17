👍 Арендаторы теперь могут самостоятельно передавать показания счетчиков

В новом приложении «Госуслуги Дом» арендаторы смогут передавать показания счетчиков, заказывать их поверку, оплачивать ЖКУ, обращаться в жилищную инспекцию, смотреть отчеты о капитальном ремонте.

С 9 января 2025 года собственники жилья могут передать арендаторам возможность снимать показания счетчиков, оплачивать счета, а также отправлять заявки в управляющие компании.

Гостевой доступ к таким услугам появился в приложении «Госуслуги Дом». Чтобы подключить арендатора, понадобится его номер телефона, привязанный к аккаунту на Госуслугах. Как только собственник подтвердит доступ, у другого человека в приложении отобразится объект недвижимости с отметкой «Гостевой доступ». Об этом пишут «Известия».

«С появлением новых функций стало проще оказывать помощь с оплатой счетов и передачей показаний внутридомовых приборов учета представителям старшего поколения», — сказал замглавы Министерства строительства и ЖКХ Константин Михайлик.

До конца 2025 года Минстрой собирается решить вопрос о привлечении иностранных инвестиций в ЖКХ. Производительность труда в этой сфере хотят повысить за счет передовых технологий, которыми уже пользуются международные партнеры.