41% сотрудников уволились с работы на эмоциях

Под влиянием сильных эмоций заявление об увольнении писали 41% россиян. Чаще всего увольнение было связано с чувством обиды из-за несправедливого отношения (57%).

52% сотрудников решили уйти из компании по причине разочарования в своей деятельности или в работодателе. 36% сделали это на фоне стресса и выгорания. 34% покинули место работы, поскольку злились на начальство или на коллег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Среди тех, кто уволился в порыве эмоций, 78% подтвердили правильность своего решения. Только 8% сомневаются в том, что уйти с работы было верным шагом. Жалеют о своем поступке лишь 6% сотрудников.