Госконтакт с упрощенцем не увеличивается на НДС и не уменьшается на него

Какая сумма указана в госконтракте, такую заказчик и переведет исполнителю. И не имеет значения, какой режим налогообложения у исполнителя.

На УСН без НДС цена контракта не уменьшается на НДС, на УСН с НДС – не увеличивается на НДС.

Участник закупки формирует предложение о цене контракта с учетом всех накладных расходов, а также налогов и сборов, которые он обязан уплатить по нормам НК.

Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной исполнителем, вне зависимости от применяемой им системы налогообложения.

Если у исполнителя УСН без НДС, цена контракта не уменьшается на сумму НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.11.2024 № 24-06-09/115113.

Аналогично и с пересчетом цены в сторону увеличения, если упрощенец стал плательщиком НДС.

Накручивать НДС сверх цены контракта нельзя.

Риски, связанные с исполнением контракта, относятся к коммерческим рискам поставщика, которые предусматриваются в цене заявки на участие в закупке.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.11.2024 № 24-06-09/119523.

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