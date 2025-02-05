Компании ради налоговой экономии перенесли годовые премии на декабрь

Чтобы удержать ключевых сотрудников, компании заплатили им премии в декабре. Эти средства не попали под повышенный НДФЛ.

Бизнес частично перенес выплату премий и бонусов с первого квартала 2025 года на конец 2024, чтобы это выплаты не облагались повышенным налогом по новой прогрессивной шкале НДФЛ.

Такая практика сказалась на потребительском спросе к концу года, считает Центробанк в бюллетене «О чем говорят тренды».

«Если в таких условиях продолжить стимулирование спроса, неизбежна высокая и ускоряющаяся инфляция, которая приведет экономику к рецессии», — сказано в материалах ЦБ.

В основном премии перенесли для ключевых сотрудников, чей общий доход превышает 2,4 млн рублей. Если налоговики заметят аномальное завышение налоговой базы к концу 2024 года, то это может привести к проверкам и потенциальным доначислениям.

Кроме того, перенос выплат сказался и на скачке средств населения на счетах и депозитах в банках. Они выросли на рекордные 3,9 трлн рублей или на 7,2%. Для сравнения под конец 2023 года приток денег в банки составил 2,9 трлн рублей.