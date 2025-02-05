Компании ради налоговой экономии перенесли годовые премии на декабрь

Бизнес частично перенес выплату премий и бонусов с первого квартала 2025 года на конец 2024, чтобы это выплаты не облагались повышенным налогом по новой прогрессивной шкале НДФЛ.
Такая практика сказалась на потребительском спросе к концу года, считает Центробанк в бюллетене «О чем говорят тренды».
«Если в таких условиях продолжить стимулирование спроса, неизбежна высокая и ускоряющаяся инфляция, которая приведет экономику к рецессии», — сказано в материалах ЦБ.
В основном премии перенесли для ключевых сотрудников, чей общий доход превышает 2,4 млн рублей. Если налоговики заметят аномальное завышение налоговой базы к концу 2024 года, то это может привести к проверкам и потенциальным доначислениям.
Кроме того, перенос выплат сказался и на скачке средств населения на счетах и депозитах в банках. Они выросли на рекордные 3,9 трлн рублей или на 7,2%. Для сравнения под конец 2023 года приток денег в банки составил 2,9 трлн рублей.
Комментарии6
Ага, если государство тратит напечатанные деньги - это норм, на инфляцию не влияет. А если бизнес тратит заработанные деньги - то это неправильно, инфляция от этого растет. Ок, все логично.
«Почему инфляция так растет? Потому что у населения слишком много денег»
Это достойно стать мемом ))
А слона упорно не замечают:
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Расходы бюджета в декабре 2024 г. стали рекордными – в последний месяц года государство могло потратить 7,16 трлн руб., следует из данных Минфина. На декабрь пришлось 17,8% годовых вложений из казны.
(с) https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2025/01/21/1087366-minfin-otchitalsya-o-rekordnih-rashodah
У населения слишком много денег - где они их взяли? Зарплаты очень выросли, пенсии, стипендии? Ипотека не платится только почему-то. Они сами себя слышат?