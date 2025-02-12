🌾 Сотрудники с аллергией не смогут работать дистанционно в период цветения

Трудовой кодекс уже позволяет сотруднику перейти на другую работу по медицинским показаниям. Дополнительные поправки решили не вносить.

Госдума отклонила законопроект фракции ЛДПР о переводе сотрудников на удаленку в сезон аллергии.

Авторы законопроекта хотели добиться, чтобы работники с сезонной аллергией могли уходить на дистанционную работу и выполнять задачи через интернет. Также им могли бы разрешить уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск в период обострения.

В правительстве решили, что такая поправка будет излишней, поскольку ст. 73 ТК уже позволяет работодателю с письменного согласия сотрудника перевести его на другую работу из-за медицинских показаний.

Если сотрудник принес справку от врача, а начальник отказывается переводить его на удаленку или идти навстречу, то можно пожаловаться на портале «Онлайнинспекция.рф» или в мобильном приложении.