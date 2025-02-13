👉 Налоговики требуют уплатить зарплатные налоги за самозанятых, которые потом стали сотрудниками

Этот факт констатируют подписчики нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера», обсуждая переквалификацию договоров ГПХ с самозанятыми в трудовые договоры.

Ситуация такая: ИП с января по ноябрь 2024 года сотрудничал с самозанятыми. А в декабре 2024 года этих же людей он принял на работу. Налоговики настаивают, что прошлые взаимоотношения – тоже трудовые и хотят доначислить налоги (НДФЛ и страховые взносы). ИП вызвали на допрос.

То, что контрагенты-самозанятые позже были приняты в штат, это лишний триггер для ФНС, отмечают участники обсуждения.

Коллеги советуют составить объяснительную с описанием функций, которые выполняли самозанятые, привести аргументы, подтверждающие, что были именно гражданско-правовые отношения, а не трудовые.

Нанимать в штат бывших самозанятых исполнителей не запрещено. Но нужно быть готовым обосновать характер взаимоотношений с ними в период, когда с ними были договоры ГПХ.

Недавно мы писали, что сотрудники могут вернуть уплаченный НПД, если их отношения с «заказчиком» признали трудовыми. Такое решение принял Верховный суд.