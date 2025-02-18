Бухгалтера, скрывшего свою инвалидность, нельзя за это уволить

При этом запрещается требовать лишние документы.
Вместе с тем в целях получения сотрудником-инвалидом от работодателя всех гарантий, установленных трудовым законодательством для данной категории работников, он сам должен быть сам заинтересован представить соответствующие сведения.
Такое мнение высказал Минтруд в письме от 25.12.2024 № 14-6/ООГ-7582, отвечая на вопрос бухгалтера, который при трудоустройстве умолчал о своей инвалидности, а потом это вскрылось.
В любом случае ответственность за непредоставление работодателю сведений об инвалидности ТК не предусмотрена.
Таким образом, работник не обязан информировать работодателя о своей инвалидности. И бухгалтера, скрывшего свою инвалидность, нельзя уволить за такое сокрытие.
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Комментарии2
только бухгалтера (??) а других??
про других будут выпущены отдельные мнения Мин-туда.
Потом ещё и Рос-туда ещё что-нибудь сочинит! Конечно же не совпадающее с Мин-....