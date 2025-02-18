Бухгалтера, скрывшего свою инвалидность, нельзя за это уволить

Перечень документов, которые сотрудник должен предъявить при трудоустройстве, приведен в статье 65 ТК. Справка об инвалидности в этот перечень не входит.

При этом запрещается требовать лишние документы.

Вместе с тем в целях получения сотрудником-инвалидом от работодателя всех гарантий, установленных трудовым законодательством для данной категории работников, он сам должен быть сам заинтересован представить соответствующие сведения.

Такое мнение высказал Минтруд в письме от 25.12.2024 № 14-6/ООГ-7582, отвечая на вопрос бухгалтера, который при трудоустройстве умолчал о своей инвалидности, а потом это вскрылось.

В любом случае ответственность за непредоставление работодателю сведений об инвалидности ТК не предусмотрена.

Таким образом, работник не обязан информировать работодателя о своей инвалидности. И бухгалтера, скрывшего свою инвалидность, нельзя уволить за такое сокрытие.