В сервис кадрового ЭДО на «Работе России» добавят систему защиты от нарушений и ошибок

Она будет интегрирована в сервис электронного кадрового документооборота (ЭКДО) на портале «Работа России» и поможет работодателям выявлять потенциальные риски и предотвращать возможные ошибки в кадровых процессах.
И вот как это повлияет на бизнес:
Снижение текучести кадров.
Защита от случайных нарушений.
Повышение производительности труда.
Экономия времени и денег.
Об этом Роструд сообщил в своем телеграм-канале. Других подробностей пока не приводится.
Для пользователей «Работы России» доступно бесплатное ведение ЭКДО. Есть механизм интеграции информационных кадровых систем работодателей с ЭКДО на «Работе России». При этом процессы кадрового делопроизводства со стороны работодателя ведутся в своей кадровой системе, а работники используют ЭКДО портала для подписания документов. В систему работодателя через API выгружаются только сводные сведения и результаты подписания документов.
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