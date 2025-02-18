В сервис кадрового ЭДО на «Работе России» добавят систему защиты от нарушений и ошибок

В рамках нацпроекта «Кадры» Роструд разработает систему, которая поможет работодателям избежать нарушений в сфере трудовых отношений.

Она будет интегрирована в сервис электронного кадрового документооборота (ЭКДО) на портале «Работа России» и поможет работодателям выявлять потенциальные риски и предотвращать возможные ошибки в кадровых процессах.

И вот как это повлияет на бизнес:

Снижение текучести кадров.

Защита от случайных нарушений.

Повышение производительности труда.

Экономия времени и денег.

Об этом Роструд сообщил в своем телеграм-канале. Других подробностей пока не приводится.

Для пользователей «Работы России» доступно бесплатное ведение ЭКДО. Есть механизм интеграции информационных кадровых систем работодателей с ЭКДО на «Работе России». При этом процессы кадрового делопроизводства со стороны работодателя ведутся в своей кадровой системе, а работники используют ЭКДО портала для подписания документов. В систему работодателя через API выгружаются только сводные сведения и результаты подписания документов.