Ответственность платформ и их партнеров перед потребителями пропишут в законе: как это будет

О том, что в Правительство поступил законопроект о платформенной экономике, мы сообщали здесь.
Так, платформы должны будут:
проверять партнеров через ЕСИА и госреестры;
не допускать на площадку непроверенных продавцов и исполнителей услуг, а также карточки товаров без информации об исполнении обязательных требований (по маркировке, сертификации и пр.).
По отдельным категориям они должны будут проверить достоверность предоставленной информации — это БАДы, лекарства, медизделия, пестициды и др.
При выявлении незаконного предложения платформа обязано прекращать его размещение.
Об этих новшествах в проекте закона рассказал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников. Он добавил, что ответственность за достоверность представляемой информации будут нести непосредственно продавцы и исполнители услуг.
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