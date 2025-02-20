Ответственность платформ и их партнеров перед потребителями пропишут в законе: как это будет

Одной из главных новелл законопроекта «О платформенной занятости в РФ» стала норма, которая определяет ответственность цифровых платформ и их партнеров перед потребителями.

О том, что в Правительство поступил законопроект о платформенной экономике, мы сообщали здесь.

Так, платформы должны будут:

проверять партнеров через ЕСИА и госреестры;

не допускать на площадку непроверенных продавцов и исполнителей услуг, а также карточки товаров без информации об исполнении обязательных требований (по маркировке, сертификации и пр.).

По отдельным категориям они должны будут проверить достоверность предоставленной информации — это БАДы, лекарства, медизделия, пестициды и др.

При выявлении незаконного предложения платформа обязано прекращать его размещение.

Об этих новшествах в проекте закона рассказал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников. Он добавил, что ответственность за достоверность представляемой информации будут нести непосредственно продавцы и исполнители услуг.