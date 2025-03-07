Мнение Роструда: может ли работодатель перевести сотрудника на вредное производство

Если работник согласен на изменение условий труда, то работодатель может его перевести на другое производство.

Роструд считает, что работодатель имеет право перевести сотрудника на ту же должность, но на другое производство, где есть вредные условия труда.

Однако для этого нужно получить письменное согласие работника, а также заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

Согласно ч. 1 ст. 72.1 ТК, работника можно перевести на постоянную или временную работу к тому же работодателю, но только с письменного согласия сотрудника.

Также ч. 2 ст. 57 ТК предусматривает, что в трудовой договор нужно включать условия труда. Если они меняются, то понадобится допсоглашение.