Госдума изменит правила для испытательного срока при устройстве на работу

Испытательный срок не будут проходить не только беременные и мамы с детьми до 1,5 лет, но и многодетные, а также одинокие родители с детьми до 14 лет.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому испытательный срок при приеме на работу запретят устанавливать также для многодетных, одиноких родителей с детьми в возрасте до 14 лет или детьми-инвалидами.

«В целях недопущения разграничения предоставления трудовых гарантий в зависимости от пола и формирования разного положения матерей и отцов, законопроектом устанавливается поддержка обоих родителей», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас без испытаний на работу могут принимать беременных женщин и мам с детьми в возрасте до полутора лет.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее мы писали, что при переводе на другую работу нельзя устанавливать испытательный срок.