Госдума изменит правила для испытательного срока при устройстве на работу

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому испытательный срок при приеме на работу запретят устанавливать также для многодетных, одиноких родителей с детьми в возрасте до 14 лет или детьми-инвалидами.
«В целях недопущения разграничения предоставления трудовых гарантий в зависимости от пола и формирования разного положения матерей и отцов, законопроектом устанавливается поддержка обоих родителей», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас без испытаний на работу могут принимать беременных женщин и мам с детьми в возрасте до полутора лет.
В случае подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Ранее мы писали, что при переводе на другую работу нельзя устанавливать испытательный срок.
Комментарии2
все делается для того, чтобы не принимать на работу эти категории
принимать беременных на работу ФСС давно уже запретил!
А этим депутатам стоило бы решить вопрос сначала с этой инстанцией. А потом уже за другие законопроЕкты приниматься