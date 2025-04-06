Роструд ответил, может ли работодатель установить зарплату в виде процента от выручки

В трудовом договоре нужно четко указать тарифную ставку, оклад, доплаты и надбавки. Закон не позволяет выплачивать сотруднику проценты от выручки в качестве зарплаты.

Нередко встречаются вакансии, в которых работодатель указывает, что будущий сотрудник будет получать процент от выручки в качестве зарплаты. При заключении трудового договора такой подход применять нельзя.

«Законом не предусмотрено указание в трудовом договоре заработной платы в виде процентов», — объяснил Роструд в своем телеграм-канале.

Согласно ч. 2 ст. 57 ТК, условия оплаты труда обязательно нужно включать в трудовой договор. Это могут быть: тарифные ставки, оклад, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.