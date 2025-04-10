42% сотрудников уверены, что работают лучше коллег

Почти половина участников опроса (44%) высоко оценили свою эффективность на работе. Они считают, что успешно справляются с поставленными задачами и участвуют в командной работе.

Еще 25% сотрудников оценивают свой вклад на среднем уровне: они выполняют большую часть задач вовремя, но видят возможности для дальнейшего развития. Только 4% россиян считают, что они малоэффективны на работе. Это связывают с трудностями в управлении временем и с расстановкой приоритетов, сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

42% участников опроса считают, что их эффективность в решении рабочих задач выше, чем у других коллег. Почти столько же (41%) думают, что их продуктивность находится на одном уровне. 9% оценивают себя как самых активных и предприимчивых участников команды, а 7% признают, что их эффективности ниже по сравнению с другими. Только 1% считает себя самыми неэффективными сотрудниками.