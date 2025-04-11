43% работодателей разрешают сотрудникам работать на удаленке. Это пока привилегия

Удаленная работа из дома есть в 43% российских организаций. В Москве и регионах этот показатель немного выше — 44% и 46% соответственно, тогда как в Санкт-Петербурге ниже — 37%, сказано в исследовании сервиса Superjob.

Дистанционная работа пока что остается привилегией, которая доступна в 4 из 10 компаний. В 70% из них в таком формате трудятся менее 10% штатного персонала.

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты (38%), сотрудники отделов продаж, клиентского сервиса и HR-менеджеры (21%), а также инженерно-технические специалисты (17%). Например, это конструкторы, архитекторы, сметчики, проектировщики.

Аналитики отмечают, что возможность работать из дома по-прежнему остается частью системы мотивации сотрудников.