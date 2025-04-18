В Роструде выяснили, что больше всего волнует работодателей и сотрудников

Чаще всего ведомство в 1 квартале 2025 года спрашивали об оплате труда, отпусках, режиме работы и порядке увольнения.

Более 70 тысяч раз обратились на горячие линии Роструда за первый квартал 2025 года, сообщили на сайте ведомства.

По данным Роструда, работников и работодателей больше всего интересовали такие темы:

оплата труда;

порядок предоставления отпусков;

особенности режима работы;

расторжение трудовых договоров.

«Наша цель — обеспечить оперативный доступ к достоверной информации, чтобы минимизировать риски нарушений трудовых прав», – заявил замруководителя ведомства Иван Шкловец.

Горячая линия Роструда по телефону 8-800-707-88-41 работает круглосуточно. Обратиться за консультацией также можно через электронного помощника на сайте «Онлайнинспекция.рф», напоминает ведомство.

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