В Роструде выяснили, что больше всего волнует работодателей и сотрудников

Более 70 тысяч раз обратились на горячие линии Роструда за первый квартал 2025 года, сообщили на сайте ведомства.
По данным Роструда, работников и работодателей больше всего интересовали такие темы:
оплата труда;
порядок предоставления отпусков;
особенности режима работы;
расторжение трудовых договоров.
«Наша цель — обеспечить оперативный доступ к достоверной информации, чтобы минимизировать риски нарушений трудовых прав», – заявил замруководителя ведомства Иван Шкловец.
Горячая линия Роструда по телефону 8-800-707-88-41 работает круглосуточно. Обратиться за консультацией также можно через электронного помощника на сайте «Онлайнинспекция.рф», напоминает ведомство.
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Комментарии5
Уважаемый Шкловец, и часто Вы и Ваша организация предоставляет ДОСТОВЕРНУЮ информацию???
Меня очень часто больше всего волнует та хрень, которую распространяет Роструд!
Нам не семинаре рассказывали, что в Онлайнинспекции ответы дают кто угодно, туда достаточно легко попасть консультантом и фигачить свое мнение на вопросы. А мнение порой бредовое((
чё? и меня возьмут?
Да, конечно)