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Трудовые отношения

В Роструде выяснили, что больше всего волнует работодателей и сотрудников

Чаще всего ведомство в 1 квартале 2025 года спрашивали об оплате труда, отпусках, режиме работы и порядке увольнения.

Более 70 тысяч раз обратились на горячие линии Роструда за первый квартал 2025 года, сообщили на сайте ведомства.

По данным Роструда, работников и работодателей больше всего интересовали такие темы:

  • оплата труда;

  • порядок предоставления отпусков;

  • особенности режима работы;

  • расторжение трудовых договоров.

«Наша цель — обеспечить оперативный доступ к достоверной информации, чтобы минимизировать риски нарушений трудовых прав», – заявил замруководителя ведомства Иван Шкловец.

Горячая линия Роструда по телефону 8-800-707-88-41 работает круглосуточно. Обратиться за консультацией также можно через электронного помощника на сайте «Онлайнинспекция.рф», напоминает ведомство.

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Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    «Наша цель — обеспечить оперативный доступ к достоверной информации, чтобы минимизировать риски нарушений трудовых прав», – заявил замруководителя ведомства Иван Шкловец.

    Уважаемый Шкловец, и часто Вы и Ваша организация предоставляет ДОСТОВЕРНУЮ информацию???

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В Роструде выяснили, что больше всего волнует работодателей и сотрудников

    Меня очень часто больше всего волнует та хрень, которую распространяет Роструд!