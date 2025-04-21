Как оформить прием на работу в 2025 году: краткий алгоритм

Перед тем, как принимать сотрудника на работу, стоит его ознакомить с локальными НПА, а также получить прямое указание от руководителя, который одобрил трудоустройство.

При оформлении нового сотрудника нужно получить от руководителя решение о приеме на работу и ознакомить будущего работника с локальными НПА. Согласно ч. 3 ст. 68 ТК, это следует сделать до подписания трудового договора. Такой подход позволяет соискателю осознанно согласиться с условиями в договоре.

Какие шаги нужно пройти:

получить решение о приеме;

ознакомить сотрудника с локальными нормативными актами;

заключить трудовой договор;

издать приказ о приеме и подпись работника (не обязательно);

отразить в учетных формах: информационная база, личная карточка, личное дело (не обязательно);

внести запись в трудовую книжку (если ведется);

подготовить уведомление о приеме (ЕФС-1, сведения в СФР, военкомат, МВД и др.).

Важно: не стоит принимать сотрудников без прямого указания руководителя. Лицо, которое допустило к работе человека, не имея к этому полномочий, привлекается к ответственности: дисциплинарной, административной и материальной, по сути, зарплата за фактически отработанное время лицу, которому отказали в оформлении трудовых отношений будет за счет того, кто допустил его к работе.

Подробнее о том, как правильно оформить все документы о приеме сотрудника на работу, какие подводные камни нужно учесть, читайте в конспекте вебинара эксперта по трудовым отношениям, Елены Пономаревой. Добавляйте в избранное, чтобы подробная инструкция была под рукой в нужный момент.