Больше 80 тысяч человек получили предложения о работе на ярмарке трудоустройства

На региональном этапе ярмарки трудоустройства пришли больше 474 тысяч человек, которые хотят найти работу.

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства посетили свыше 474 тыс. соискателей. Из них больше 80 тыс. получили предложения от работодателей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«В этом году наибольшее количество посетителей ярмарки было в Приволжском федеральном округе — 113 тысяч человек и Южном федеральном округе — 79 тысяч человек. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях региональный этап собрал больше 9 тысяч соискателей и 720 работодателей», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Ярмарка трудоустройства прошла 18 апреля по всей стране, еще в девяти регионах соискатели могли прийти на площадку в субботу 19 апреля. Программа была составлена с учетом локальных особенностей рынка труда. Финальный этап ярмарки пройдет во всех регионах страны 27 июня 2025 года.

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