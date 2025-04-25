Роструд: как оформить работника с украинской трудовой книжкой

Роструд спросили, как правильно оформить трудоустройство работника с украинской трудовой книжкой. Последняя запись в ней сделана в 2023 году, а согласно выписке из электронной трудовой книжки на Госуслугах сотрудник работал в России в 2015-2017 и 2024-2025 годах.

Трудовые книжки украинского образца не соответствуют форме, признаваемой на территории России, ответили в Роструде.

Соискателя нужно отправить за дубликатом трудовой книжки к предыдущему российскому работодателю, добавили в ведомстве. Если взять дубликат не получится, новый работодатель оформит новую трудовую книжку по заявлению работника (ст. 66 и 66.1 ТК).

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