Увольнение — слишком строгое наказание за прогул, посчитали суды

Три судебные инстанции сочли, что сотрудника, который пропустил работу из-за соревнований и принес фиктивную справку, нужно восстановить на работе.

Работника уволили за прогул. Он сказал, что у него болел живот и принес справку от врача. Но эту справку работодатель признал фиктивной и узнал, что сотрудник был на спортивных соревнованиях.

Сотрудник оспорил увольнение. Суды трех инстанций посчитали, что наказание несоразмерно тяжести проступка, и работника нужно восстановить. Во внимание приняли то, что у специалиста раньше не было взысканий, что он долго занимается спортом и регулярно представляет район на соревнованиях.

Работодатель не рассмотрел возможность применить другое наказание, указано в определении 6-го КСОЮ от 20.03.2025 по делу № 88-5219/2025.

«Мера дисциплинарного взыскания в виде увольнения несоразмерна тяжести совершенного проступка, при наложении дисциплинарного взыскания работодателем не было учтено предшествующее поведение работника, причины совершения прогула, степень вины работника», — говорится в документе.

Кроме того, отсутствие работника не повлекло негативных последствий, подчеркнула судебная коллегия.

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