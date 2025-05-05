Бухгалтер и кадровик должны выйти на работу в воскресенье, если в этот день кто-то увольняется

Однако у бухгалтера и кадровика в воскресенье – выходной день.
Их придется привлечь к работе с их письменного согласия.
А вдруг они не согласятся?
Чтобы не нарушать ни чьи трудовые права, можно договориться с сотрудником о дате увольнения, не совпадающей с выходными днями.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 15.04.2025 № 14-6/ООГ-1960.
А как проходит увольнение работников со сменным графиком в вашей компании? Приглашаем принять участие в опросе.
Вам приходилось выходить на работу в свой выходной день ради увольнения сотрудника?
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