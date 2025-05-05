Бухгалтер и кадровик должны выйти на работу в воскресенье, если в этот день кто-то увольняется

У сотрудников, работающих по сменному графику 2/2, последний рабочий день (день увольнения) может выпасть на воскресенье. И работодатель обязан в этот день все оформить и все выплатить.

Однако у бухгалтера и кадровика в воскресенье – выходной день.

Их придется привлечь к работе с их письменного согласия.

А вдруг они не согласятся?

Чтобы не нарушать ни чьи трудовые права, можно договориться с сотрудником о дате увольнения, не совпадающей с выходными днями.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 15.04.2025 № 14-6/ООГ-1960.

А как проходит увольнение работников со сменным графиком в вашей компании? Приглашаем принять участие в опросе.

Вам приходилось выходить на работу в свой выходной день ради увольнения сотрудника? Анонимный опрос Да, приходилось выходить в выходной день, чтобы уволить работника Нет. У нас никого не увольняют в выходные дни Увольнение в выходные дни бывает, но все оформляем накануне В выходные – нет. Но в отпуске приходилось прерывать свой отдых ради увольнения сотрудников Проголосовали 5 человек

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